 

Nike Dynamo Free

耐克毛毛虫婴童运动鞋

¥339¥42920% 折让
仙人掌绿/白色/亮石灰色
白色/冰番石榴色
白色/雷雨蓝
白色/黑

Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫婴童运动鞋专为好动爱玩的儿童打造，采用透气网眼布和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。易穿脱设计结合略带弹性的鞋面，助力轻松穿脱，快速外出。


  • 显示颜色： 仙人掌绿/白色/亮石灰色
  • 款式： IB7246-300

Nike Dynamo Free

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Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫婴童运动鞋专为好动爱玩的儿童打造，采用透气网眼布和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。易穿脱设计结合略带弹性的鞋面，助力轻松穿脱，快速外出。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气，柔韧灵活
  • 柔软泡绵中底，轻盈缓震
  • 外底采用弯曲凹槽设计，可随足部动作自然弯曲，灵动迈步，畅动自如

产品细节

  • 加固鞋头设计
  • 加垫鞋口
  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 仙人掌绿/白色/亮石灰色
  • 款式： IB7246-300

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 11

    22: 鞋内长 12

    23.5: 鞋内长 13.8

    25: 鞋内长 14.6

    26: 鞋内长 15.2

    27: 鞋内长 16.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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