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Nike Dynamo Free
耐克毛毛虫幼童运动鞋
¥499
为小宝贝穿上 Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋，让他们随心跑跳、自如畅玩。鞋面至鞋底皆柔韧灵活，便于穿脱，让小宝贝一蹬上就开玩，尽情享受玩乐时光！
- 显示颜色： 椰奶色/浅银/仙人掌绿/安全橙
- 款式： FN3690-180
Nike Dynamo Free
¥499
为小宝贝穿上 Nike Dynamo Free 耐克毛毛虫幼童运动鞋，让他们随心跑跳、自如畅玩。鞋面至鞋底皆柔韧灵活，便于穿脱，让小宝贝一蹬上就开玩，尽情享受玩乐时光！
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿
- 鞋底弯曲凹槽设计，可随足部动作自然弯曲
- 柔软泡棉中底，带来缓震迈步体验
- 加垫鞋口，为脚踝塑就缓震体验
- 鞋头采用加固设计，缔造出众耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 椰奶色/浅银/仙人掌绿/安全橙
- 款式： FN3690-180
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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