 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Dynamo Free 2 耐克毛毛虫婴童运动鞋 - 微绿/孔雀绿/清透翠绿/深藏青

Nike Dynamo Free 2

耐克毛毛虫婴童运动鞋

¥429

Nike Dynamo Free 2 耐克毛毛虫婴童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用透气网眼布和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，让小宝贝轻松穿脱，尽情畅玩。


  • 显示颜色： 微绿/孔雀绿/清透翠绿/深藏青
  • 款式： IV0524-301

Nike Dynamo Free 2

¥429

Nike Dynamo Free 2 耐克毛毛虫婴童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用透气网眼布和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，让小宝贝轻松穿脱，尽情畅玩。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气，柔韧灵活
  • 柔软泡棉中底，轻盈缓震
  • 泡棉外底，缔造出众耐穿性
  • 外底采用弯曲凹槽设计，令稚嫩双足自然弯曲，灵动迈步，畅动自如

产品细节

  • 泡棉中底
  • 泡棉外底
  • 后跟提拉设计
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 微绿/孔雀绿/清透翠绿/深藏青
  • 款式： IV0524-301

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。