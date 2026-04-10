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Nike Dynamo Free 2
耐克毛毛虫婴童运动鞋
¥429
Nike Dynamo Free 2 耐克毛毛虫婴童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用透气网眼布和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，让小宝贝轻松穿脱，尽情畅玩。
- 显示颜色： 微绿/孔雀绿/清透翠绿/深藏青
- 款式： IV0524-301
Nike Dynamo Free 2
¥429
Nike Dynamo Free 2 耐克毛毛虫婴童运动鞋专为好动爱玩的小宝贝打造，采用透气网眼布和柔韧鞋底，帮助稚嫩双足保持干爽舒适。易穿脱设计结合织物与合成材质组合鞋面，让小宝贝轻松穿脱，尽情畅玩。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气，柔韧灵活
- 柔软泡棉中底，轻盈缓震
- 泡棉外底，缔造出众耐穿性
- 外底采用弯曲凹槽设计，令稚嫩双足自然弯曲，灵动迈步，畅动自如
产品细节
- 泡棉中底
- 泡棉外底
- 后跟提拉设计
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 微绿/孔雀绿/清透翠绿/深藏青
- 款式： IV0524-301
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。