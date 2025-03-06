Nike E-Series 1.0 (GS)

大童运动童鞋

¥499

多种场合，随心驾驭。玩乐时光？可以。上学？毫无疑问就是它了。与好朋友一起疯？当然行！Nike E-Series 1.0 (GS) 大童运动童鞋专为儿童日常穿着而打造。无鞋带设计堪称亮点，可在弹性固定带的帮助下拓宽鞋口，让稚嫩双足轻松穿入。柔软舒适的足底体验结合关键部位的稳定性，让孩子穿上鞋后能够自信满满，尽情享乐。

  • 显示颜色： 薄雾灰蓝/白色/铁架黑/激光橙
  • 款式： DV4250-500

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