 

Nike E-Series AD

男子运动鞋

¥549

Nike E-Series AD 男子运动鞋采用便于穿脱设计，适合日常穿着。 耐穿材料结合缓震泡绵，塑就日常舒适穿着感受，彰显时尚风范。


  • 显示颜色： 黑/貂棕/黑/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： FZ2162-001

Nike E-Series AD

¥549

Nike E-Series AD 男子运动鞋采用便于穿脱设计，适合日常穿着。 耐穿材料结合缓震泡绵，塑就日常舒适穿着感受，彰显时尚风范。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈耐穿
  • 泡绵中底和外底，柔软缓震
  • 中足板带与鞋带巧妙结合，塑就出众支撑力

产品细节

  • 提拉设计
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/貂棕/黑/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： FZ2162-001

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