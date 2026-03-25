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Nike Easy Breezy 婴童速干T恤 - 幻影

Nike

Easy Breezy 婴童速干T恤

¥199

Nike Easy Breezy 婴童速干T恤采用休闲剪裁，融合运动与时尚风格，巧搭罗纹圆领设计，缔造舒适自在的穿着体验；落肩设计，塑就休闲外观；后身上方波浪状提花网眼拼接设计，带来额外的清爽感。可搭配其他 Nike 下装，打造轻松休闲的造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： IW1708-055

Nike

¥199

Nike Easy Breezy 婴童速干T恤采用休闲剪裁，融合运动与时尚风格，巧搭罗纹圆领设计，缔造舒适自在的穿着体验；落肩设计，塑就休闲外观；后身上方波浪状提花网眼拼接设计，带来额外的清爽感。可搭配其他 Nike 下装，打造轻松休闲的造型，与小宝贝的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 面布：86% 锦纶/14% 氨纶 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影
  • 款式： IW1708-055

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