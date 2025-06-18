 

Nike Echo Shield

M 太阳镜

¥1,180
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Echo Shield M 太阳镜采用轻盈结构，搭配眼镜上沿简约设计，塑就出众外观。环绕式设计提升包覆效果，可调节鼻托助你打造理想贴合感。


  • 显示颜色： 金/金
  • 款式： FD1884-750

Nike Echo Shield

¥1,180

Nike Echo Shield M 太阳镜采用轻盈结构，搭配眼镜上沿简约设计，塑就出众外观。环绕式设计提升包覆效果，可调节鼻托助你打造理想贴合感。

其他细节

  • 轻盈金属镜架，舒适耐用
  • 可调节鼻托，打造专属贴合感
  • 镜腿搭配局部橡胶脚套，提供稳定舒适的抓附表现

产品细节

  • 镜腿饰有简约品牌标志
  • UVA 和 UVB 防护
  • 显示颜色： 金/金
  • 款式： FD1884-750

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。