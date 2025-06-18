Nike Echo Shield
M 太阳镜
¥1,180
Nike Echo Shield M 太阳镜采用轻盈结构，搭配眼镜上沿简约设计，塑就出众外观。环绕式设计提升包覆效果，可调节鼻托助你打造理想贴合感。
- 显示颜色： 金/金
- 款式： FD1884-750
Nike Echo Shield
¥1,180
Nike Echo Shield M 太阳镜采用轻盈结构，搭配眼镜上沿简约设计，塑就出众外观。环绕式设计提升包覆效果，可调节鼻托助你打造理想贴合感。
其他细节
- 轻盈金属镜架，舒适耐用
- 可调节鼻托，打造专属贴合感
- 镜腿搭配局部橡胶脚套，提供稳定舒适的抓附表现
产品细节
- 镜腿饰有简约品牌标志
- UVA 和 UVB 防护
- 显示颜色： 金/金
- 款式： FD1884-750
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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