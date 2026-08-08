第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Eclipse
5" 女子跑步短裤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Eclipse 5" 女子跑步短裤具备速干透气性，为长跑匠心打造。侧边接缝开衩设计，塑就无拘运动体验，独特口袋系统令基本物品触手可及。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑
- 款式： AQ5419-010
Nike Eclipse
¥299
助力长跑
Nike Eclipse 5" 女子跑步短裤具备速干透气性，为长跑匠心打造。侧边接缝开衩设计，塑就无拘运动体验，独特口袋系统令基本物品触手可及。该产品含有再生聚酯纤维。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
- 正面融入打孔设计，提升透气性
- 内置衬裤搭配局部网眼设计，塑就透气舒适感受
- 宽版针织弹性腰部，搭配内置抽绳
- 背面拉链口袋，安全收纳随身小物
- 背面拉链口袋巧搭防潮层设计，确保物件保持干爽
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。腰部里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 黑
- 款式： AQ5419-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。