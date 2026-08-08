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Nike Eclipse 5" 女子跑步短裤 - 黑

Nike Eclipse

5" 女子跑步短裤

¥299

售罄：

此配色当前无货

Nike Eclipse 5" 女子跑步短裤具备速干透气性，为长跑匠心打造。侧边接缝开衩设计，塑就无拘运动体验，独特口袋系统令基本物品触手可及。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色：
  • 款式： AQ5419-010

Nike Eclipse

¥299

助力长跑

Nike Eclipse 5" 女子跑步短裤具备速干透气性，为长跑匠心打造。侧边接缝开衩设计，塑就无拘运动体验，独特口袋系统令基本物品触手可及。该产品含有再生聚酯纤维。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
  • 正面融入打孔设计，提升透气性
  • 内置衬裤搭配局部网眼设计，塑就透气舒适感受
  • 宽版针织弹性腰部，搭配内置抽绳
  • 背面拉链口袋，安全收纳随身小物
  • 背面拉链口袋巧搭防潮层设计，确保物件保持干爽

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。腰部里料：84% 聚酯纤维/16% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： AQ5419-010

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