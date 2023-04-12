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      Nike Element

      女子跑步上衣

      ¥599

      Nike Element 女子跑步上衣采用立领和拇指孔设计，带来出众包覆，是寒冷天气中跑步运动的理想叠搭之选。温暖面料，质感柔软。

      • 显示颜色： 石英粉/回声粉/调色
      • 款式： BV3013-606

      尺寸与尺码

      • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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