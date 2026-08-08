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Nike Element
女子跑步上衣
¥599
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此配色当前无货
Nike Element 女子跑步上衣采用立领和拇指孔设计，带来出众包覆，是寒冷天气中跑步运动的理想叠搭之选。温暖面料，质感柔软。
- 显示颜色： 石英粉/回声粉/调色
- 款式： BV3013-606
Nike Element
¥599
叠搭保暖，轻盈畅动
Nike Element 女子跑步上衣采用立领和拇指孔设计，带来出众包覆，是寒冷天气中跑步运动的理想叠搭之选。温暖面料，质感柔软。
其他细节
- Nike Therma 面料，有助御寒保暖
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
- 袖口添加无指手套，为双手营造温暖感受
- 立领设计，可将拉链拉起以锁热保暖，亦可拉下拉链散热通风
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
产品细节
- 面料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。口袋包：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 石英粉/回声粉/调色
- 款式： BV3013-606
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。