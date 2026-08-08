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Nike Element 女子跑步上衣 - 石英粉/回声粉/调色

Nike Element

女子跑步上衣

¥599

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Nike Element 女子跑步上衣采用立领和拇指孔设计，带来出众包覆，是寒冷天气中跑步运动的理想叠搭之选。温暖面料，质感柔软。


  • 显示颜色： 石英粉/回声粉/调色
  • 款式： BV3013-606

Nike Element

¥599

叠搭保暖，轻盈畅动

Nike Element 女子跑步上衣采用立领和拇指孔设计，带来出众包覆，是寒冷天气中跑步运动的理想叠搭之选。温暖面料，质感柔软。

其他细节

  • Nike Therma 面料，有助御寒保暖
  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
  • 袖口添加无指手套，为双手营造温暖感受
  • 立领设计，可将拉链拉起以锁热保暖，亦可拉下拉链散热通风
  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受

产品细节

  • 面料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。口袋包：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 石英粉/回声粉/调色
  • 款式： BV3013-606

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