Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋，适合存放小物件；左侧口袋，方便收纳水壶。出彩之处？你可以用水洗彩笔在双肩包前片和小挂包的图案区域上色，让它成为你的专属单品。如果想换个样子，可单独用冷水机洗，搭配温和洗涤剂，再低温滚筒烘干，即可重新开始发挥创意。

显示颜色： 温和冷月光/温和冷月光/白色

款式： IM2515-211