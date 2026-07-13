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Nike Elemental 儿童双肩包 - 温和冷月光/温和冷月光/白色

Nike Elemental

儿童双肩包

¥349
温和冷月光/温和冷月光/白色
俏皮粉/俏皮粉/白色

Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋，适合存放小物件；左侧口袋，方便收纳水壶。出彩之处？你可以用水洗彩笔在双肩包前片和小挂包的图案区域上色，让它成为你的专属单品。如果想换个样子，可单独用冷水机洗，搭配温和洗涤剂，再低温滚筒烘干，即可重新开始发挥创意。


  • 显示颜色： 温和冷月光/温和冷月光/白色
  • 款式： IM2515-211

Nike Elemental

¥349

专属定制！

Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋，适合存放小物件；左侧口袋，方便收纳水壶。出彩之处？你可以用水洗彩笔在双肩包前片和小挂包的图案区域上色，让它成为你的专属单品。如果想换个样子，可单独用冷水机洗，搭配温和洗涤剂，再低温滚筒烘干，即可重新开始发挥创意。

其他细节

  • 双向拉链主袋设计，便于轻松存取物品
  • 正面拉链口袋，便于存放小物件
  • 左侧弹性网眼布口袋，方便随身携带补水用具

产品细节

  • 小挂包
  • 尺寸：30 长 x 13 宽 x 45 高（厘米）
  • 容积：约 18 升
  • 重量：约 372 克
  • 面料/里料：织物
  • 显示颜色： 温和冷月光/温和冷月光/白色
  • 款式： IM2515-211

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