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Nike Elemental
儿童双肩包
¥349
Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋，适合存放小物件；左侧口袋，方便收纳水壶。出彩之处？你可以用水洗彩笔在双肩包前片和小挂包的图案区域上色，让它成为你的专属单品。如果想换个样子，可单独用冷水机洗，搭配温和洗涤剂，再低温滚筒烘干，即可重新开始发挥创意。
- 显示颜色： 温和冷月光/温和冷月光/白色
- 款式： IM2515-211
Nike Elemental
¥349
专属定制！
Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋，适合存放小物件；左侧口袋，方便收纳水壶。出彩之处？你可以用水洗彩笔在双肩包前片和小挂包的图案区域上色，让它成为你的专属单品。如果想换个样子，可单独用冷水机洗，搭配温和洗涤剂，再低温滚筒烘干，即可重新开始发挥创意。
其他细节
- 双向拉链主袋设计，便于轻松存取物品
- 正面拉链口袋，便于存放小物件
- 左侧弹性网眼布口袋，方便随身携带补水用具
产品细节
- 小挂包
- 尺寸：30 长 x 13 宽 x 45 高（厘米）
- 容积：约 18 升
- 重量：约 372 克
- 面料/里料：织物
- 显示颜色： 温和冷月光/温和冷月光/白色
- 款式： IM2515-211
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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