Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋适合收纳小物件，侧边口袋可存放水壶。此设计的一大亮点是附于外侧的挂包，从鞋盒汲取灵感，别具匠心。

Nike Elemental 儿童双肩包采用宽敞主袋，让你轻松携带所需物品。正面口袋适合收纳小物件，侧边口袋可存放水壶。此设计的一大亮点是附于外侧的挂包，从鞋盒汲取灵感，别具匠心。

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