Nike Elemental
双肩包
13% 折让
无论工作还是训练，Nike Elemental 双肩包均能满足你的需求。大号拉链主袋打造宽敞存放空间，可供存放鞋子或一套健身服，以及笔记本电脑。2 个外部口袋，可安全有序地存放电子产品和随身小物件。
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/山峰白
- 款式： DD0559-253
Nike Elemental
13% 折让
百搭设计，耐用储物之选
无论工作还是训练，Nike Elemental 双肩包均能满足你的需求。大号拉链主袋打造宽敞存放空间，可供存放鞋子或一套健身服，以及笔记本电脑。2 个外部口袋，可安全有序地存放电子产品和随身小物件。
其他细节
- 双拉链主袋，打造宽敞安全的储物空间
- 多个拉链口袋设计，打造井然有序且易于存取的收纳空间
- 软垫肩带结合背部拼接设计，缔造富有支撑力的背包体验
- 提环设计，打造便捷携带方式
- 背部软垫拼接搭配网眼设计，舒适非凡
产品细节
- 尺寸：47 x 30 x 16 厘米
- 容积：约 22 升
- 重量：约 390 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/沙漠卡其/山峰白
- 款式： DD0559-253
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。