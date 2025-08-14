Nike Elite Championship
8P 篮球
30% 折让
用 Nike Elite Championship 8P 篮球，助力提升比赛表现。匠心纹理搭配凹槽设计，缔造出众抓握力和稳定触球感，助你制霸赛场。无论比赛、训练还是与朋友一起打球，耐用外层皆可带来稳定触球感。
- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
- 款式： FQ1460-891
Nike Elite Championship
30% 折让
用 Nike Elite Championship 8P 篮球，助力提升比赛表现。匠心纹理搭配凹槽设计，缔造出众抓握力和稳定触球感，助你制霸赛场。无论比赛、训练还是与朋友一起打球，耐用外层皆可带来稳定触球感。
其他细节
- 优质人造革材质，塑就出众手感
- 纹理球面，提供出众抓握力
产品细节
- 面层材质：人造革
- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
- 款式： FQ1460-891
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。