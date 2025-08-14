 
Nike Elite Championship 8P 篮球 - 琥珀庭黄/黑/金属色/黑

Nike Elite Championship

8P 篮球

30% 折让

用 Nike Elite Championship 8P 篮球，助力提升比赛表现。匠心纹理搭配凹槽设计，缔造出众抓握力和稳定触球感，助你制霸赛场。无论比赛、训练还是与朋友一起打球，耐用外层皆可带来稳定触球感。


  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
  • 款式： FQ1460-891

Nike Elite Championship

30% 折让

用 Nike Elite Championship 8P 篮球，助力提升比赛表现。匠心纹理搭配凹槽设计，缔造出众抓握力和稳定触球感，助你制霸赛场。无论比赛、训练还是与朋友一起打球，耐用外层皆可带来稳定触球感。

其他细节

  • 优质人造革材质，塑就出众手感
  • 纹理球面，提供出众抓握力

产品细节

  • 面层材质：人造革
  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
  • 款式： FQ1460-891

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。