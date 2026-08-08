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Nike Elite Cushion Quarter 跑步袜（1双） - 黑/白色/白色

Nike Elite Cushion Quarter

跑步袜（1双）

50% 折让

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Nike Elite Cushion Quarter 跑步袜（1双）融入匠心排布的减震设计，缔造非凡减震防护效果，助你自由畅跑。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： SX5463-011

Nike Elite Cushion Quarter

50% 折让

缓震性能，舒适迈步

Nike Elite Cushion Quarter 跑步袜（1双）融入匠心排布的减震设计，缔造非凡减震防护效果，助你自由畅跑。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适
  • 匠心排布的缓震设计，实现特定区域的减震防护效果
  • 轻盈疏松针织缔造出众透气性
  • 后跟弧形部位采用 Y 形缝线，实现稳固防滑的贴合效果
  • 反光元素，提升昏暗光线中的视觉可见度
  • 左/右足区分设计，从细微处提升贴合感

产品细节

  • 脚面主体：锦纶/聚酯纤维/氨纶。脚面提花部位除外。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： SX5463-011

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