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Nike Elite Cushion Quarter
跑步袜（1双）
50% 折让
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此配色当前无货
Nike Elite Cushion Quarter 跑步袜（1双）融入匠心排布的减震设计，缔造非凡减震防护效果，助你自由畅跑。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： SX5463-011
Nike Elite Cushion Quarter
50% 折让
缓震性能，舒适迈步
Nike Elite Cushion Quarter 跑步袜（1双）融入匠心排布的减震设计，缔造非凡减震防护效果，助你自由畅跑。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适
- 匠心排布的缓震设计，实现特定区域的减震防护效果
- 轻盈疏松针织缔造出众透气性
- 后跟弧形部位采用 Y 形缝线，实现稳固防滑的贴合效果
- 反光元素，提升昏暗光线中的视觉可见度
- 左/右足区分设计，从细微处提升贴合感
产品细节
- 脚面主体：锦纶/聚酯纤维/氨纶。脚面提花部位除外。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： SX5463-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。