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      Nike Elite Lightweight Crew

      跑步袜（1 双）

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      Nike Elite Lightweight Crew 跑步袜采用导湿面料结合疏松针织设计，在跑步期间为你缔造清凉干爽的舒适穿着体验。 

      • 显示颜色： 浅青色/茄紫/燃料橙
      • 款式： SX6264-336

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