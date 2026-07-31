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Nike Elite Tournament 8P 篮球 - 琥珀庭黄/黑/金属银/黑

Nike Elite Tournament

8P 篮球

¥499

在 Elite 系列的加持下，你在挚爱运动中定能大展身手。Nike Elite Tournament 8P 篮球采用耐用外层，让你在比赛或练习三分球时发挥稳定表现，合成革设计带来出众手感。


  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属银/黑
  • 款式： FQ1461-855

Nike Elite Tournament

¥499

在 Elite 系列的加持下，你在挚爱运动中定能大展身手。Nike Elite Tournament 8P 篮球采用耐用外层，让你在比赛或练习三分球时发挥稳定表现，合成革设计带来出众手感。

其他细节

  • 凹槽设计，塑就出众控球表现
  • 优质耐用外层，缔造稳定触球体验

产品细节

  • 面层材质：合成革
  • 未充气
  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属银/黑
  • 款式： FQ1461-855

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