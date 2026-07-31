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Nike Elite Tournament
8P 篮球
¥499
在 Elite 系列的加持下，你在挚爱运动中定能大展身手。Nike Elite Tournament 8P 篮球采用耐用外层，让你在比赛或练习三分球时发挥稳定表现，合成革设计带来出众手感。
- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属银/黑
- 款式： FQ1461-855
Nike Elite Tournament
¥499
在 Elite 系列的加持下，你在挚爱运动中定能大展身手。Nike Elite Tournament 8P 篮球采用耐用外层，让你在比赛或练习三分球时发挥稳定表现，合成革设计带来出众手感。
其他细节
- 凹槽设计，塑就出众控球表现
- 优质耐用外层，缔造稳定触球体验
产品细节
- 面层材质：合成革
- 未充气
- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属银/黑
- 款式： FQ1461-855
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。