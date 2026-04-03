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Nike Energy
Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣
¥499
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的导湿速干技术。
- 显示颜色： 灰黑/灰黑/山峰白/山峰白
- 款式： IF1535-045
Nike Energy
¥499
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的导湿速干技术。
产品细节
- 罗纹翻领与袖口
- 梭织运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑/灰黑/山峰白/山峰白
- 款式： IF1535-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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