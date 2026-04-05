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Nike Energy
Repel 大童拒水足球梭织夹克
16% 折让
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy Repel 大童拒水足球梭织夹克与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的拒水面料。
- 显示颜色： 深藏青/庭蓝/泡沫粉/庭蓝
- 款式： IO5793-410
Nike Energy
16% 折让
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy Repel 大童拒水足球梭织夹克与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的拒水面料。
产品细节
- 弹性袖口和下摆
- 弹性风帽开口设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/庭蓝/泡沫粉/庭蓝
- 款式： IO5793-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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