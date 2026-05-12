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Nike Energy
Repel 男子拒水足球梭织夹克
25% 折让
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy Repel 男子拒水足球梭织夹克与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的拒水面料。
- 显示颜色： 中灰/灰黑/山峰白/山峰白
- 款式： IF1529-254
Nike Energy
25% 折让
30 年前，Nike 席卷了整个足球界。Nike Energy Repel 男子拒水足球梭织夹克与 90 年代中期的经典设计细节相同，但采用了现代比赛所需的拒水面料。
其他细节
- 四向弹性梭织面料，随行而动
- 插手口袋，便于储物
产品细节
- 正面双向拉链
- 弹性袖口和下摆
- 弹性风帽开口设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 中灰/灰黑/山峰白/山峰白
- 款式： IF1529-254
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。