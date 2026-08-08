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Nike Epic Fast Femme
7/8 女子中腰跑步紧身裤
¥449
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此配色当前无货
Nike Epic Fast Femme 7/8 女子中腰跑步紧身裤采用来自 70 年代的复古风印花和闪耀元素，塑就醒目风范。柔软弹性面料，支撑力出众，助你勇往直前。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA1231-010
Nike Epic Fast Femme
¥449
轻盈支撑，魅力畅跑
Nike Epic Fast Femme 7/8 女子中腰跑步紧身裤采用来自 70 年代的复古风印花和闪耀元素，塑就醒目风范。柔软弹性面料，支撑力出众，助你勇往直前。该产品含有再生聚酯纤维。
助力畅跑
弹性面料在跑步时为你缔造柔软顺滑感受。
存储收纳
腰部内置口袋，帮助存储小物件。背面腰部拉链口袋设计，空间足以容纳一部手机。
闪耀魅力
两侧饰有闪耀镶边，左腿饰有金色 Nike 标志。
产品细节
- 腰部搭配抽绳
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA1231-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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