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Nike Epic Fast Femme 7/8 女子中腰跑步紧身裤 - 黑

Nike Epic Fast Femme

7/8 女子中腰跑步紧身裤

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Epic Fast Femme 7/8 女子中腰跑步紧身裤采用来自 70 年代的复古风印花和闪耀元素，塑就醒目风范。柔软弹性面料，支撑力出众，助你勇往直前。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色：
  • 款式： DA1231-010

Nike Epic Fast Femme

¥449

轻盈支撑，魅力畅跑

Nike Epic Fast Femme 7/8 女子中腰跑步紧身裤采用来自 70 年代的复古风印花和闪耀元素，塑就醒目风范。柔软弹性面料，支撑力出众，助你勇往直前。该产品含有再生聚酯纤维。

助力畅跑

弹性面料在跑步时为你缔造柔软顺滑感受。

存储收纳

腰部内置口袋，帮助存储小物件。背面腰部拉链口袋设计，空间足以容纳一部手机。

闪耀魅力

两侧饰有闪耀镶边，左腿饰有金色 Nike 标志。

产品细节

  • 腰部搭配抽绳
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DA1231-010

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