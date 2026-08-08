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Nike Epic Luxe Run Division 女子中腰跑步紧身裤 - 黑/黑

Nike Epic Luxe Run Division

女子中腰跑步紧身裤

¥599

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Epic Luxe Run Division 女子中腰跑步紧身裤，感受备受推崇的柔软质感、利落设计和透气舒适性。基于跑者数据的运动解析和 Nike 优质面料相结合，搭配窄版腰部设计，塑就紧密贴合的轻盈质感。分层储物系统便于旅程中存放钥匙或卡片。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DA1271-010

Nike Epic Luxe Run Division

¥599

穿上 Nike Epic Luxe Run Division 女子中腰跑步紧身裤，感受备受推崇的柔软质感、利落设计和透气舒适性。基于跑者数据的运动解析和 Nike 优质面料相结合，搭配窄版腰部设计，塑就紧密贴合的轻盈质感。分层储物系统便于旅程中存放钥匙或卡片。

随心百搭，日常佳选

Run Division 系列装备，助你轻松驾驭不同日常活动。设计基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。轻盈面料混搭反光图案，在跑步前后及途中皆可为你缔造出众的穿着体验。

焕新升级

Luxe 紧身裤堪称优质版型和质感的代名词，结合柔软触感，适合不同水平的跑步训练。恰到好处的支撑效果，助你心无旁骛一路向前。

支撑强劲，透气舒适

Nike Power 面料弹力充盈，提供有力支撑，满足跑步需求。

弹力支撑，功能升级

窄版腰部经焕新升级，带来弹力支撑效果，适合日常穿着。

分层收纳

分层口袋系统一侧配有多个口袋，可供存放钥匙或卡片。后身口袋设计，提供额外储物空间。

其他细节

Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： DA1271-010

尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
  • 尺码表

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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