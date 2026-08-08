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Nike Epic Luxe Run Division
女子中腰跑步紧身裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Epic Luxe Run Division 女子中腰跑步紧身裤，感受备受推崇的柔软质感、利落设计和透气舒适性。基于跑者数据的运动解析和 Nike 优质面料相结合，搭配窄版腰部设计，塑就紧密贴合的轻盈质感。分层储物系统便于旅程中存放钥匙或卡片。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DA1271-010
Nike Epic Luxe Run Division
¥599
穿上 Nike Epic Luxe Run Division 女子中腰跑步紧身裤，感受备受推崇的柔软质感、利落设计和透气舒适性。基于跑者数据的运动解析和 Nike 优质面料相结合，搭配窄版腰部设计，塑就紧密贴合的轻盈质感。分层储物系统便于旅程中存放钥匙或卡片。
随心百搭，日常佳选
Run Division 系列装备，助你轻松驾驭不同日常活动。设计基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。轻盈面料混搭反光图案，在跑步前后及途中皆可为你缔造出众的穿着体验。
焕新升级
Luxe 紧身裤堪称优质版型和质感的代名词，结合柔软触感，适合不同水平的跑步训练。恰到好处的支撑效果，助你心无旁骛一路向前。
支撑强劲，透气舒适
Nike Power 面料弹力充盈，提供有力支撑，满足跑步需求。
弹力支撑，功能升级
窄版腰部经焕新升级，带来弹力支撑效果，适合日常穿着。
分层收纳
分层口袋系统一侧配有多个口袋，可供存放钥匙或卡片。后身口袋设计，提供额外储物空间。
其他细节
Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 反光设计元素
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：75% 聚酯纤维/25% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： DA1271-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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