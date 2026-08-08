Nike Epic Luxe Run Division

¥599

穿上 Nike Epic Luxe Run Division 女子中腰跑步紧身裤，感受备受推崇的柔软质感、利落设计和透气舒适性。基于跑者数据的运动解析和 Nike 优质面料相结合，搭配窄版腰部设计，塑就紧密贴合的轻盈质感。分层储物系统便于旅程中存放钥匙或卡片。

随心百搭，日常佳选

Run Division 系列装备，助你轻松驾驭不同日常活动。设计基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。轻盈面料混搭反光图案，在跑步前后及途中皆可为你缔造出众的穿着体验。

焕新升级

Luxe 紧身裤堪称优质版型和质感的代名词，结合柔软触感，适合不同水平的跑步训练。恰到好处的支撑效果，助你心无旁骛一路向前。

支撑强劲，透气舒适

Nike Power 面料弹力充盈，提供有力支撑，满足跑步需求。

弹力支撑，功能升级

窄版腰部经焕新升级，带来弹力支撑效果，适合日常穿着。

分层收纳

分层口袋系统一侧配有多个口袋，可供存放钥匙或卡片。后身口袋设计，提供额外储物空间。