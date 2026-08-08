第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Epic Phantom React FK
女子跑步鞋
39% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Epic Phantom React FK 女子跑步鞋脚感柔软，一脚蹬款式结合无鞋带设计，方便轻松穿上，助你随时畅跑。如袜子般的舒适贴合感和透气鞋面材料，在跑步时脚踏 Phantom 鞋款，塑就“赤足”般感受。
- 显示颜色： 白色/氢蓝/紫蓝/白色
- 款式： BV0415-101
Nike Epic Phantom React FK
39% 折让
轻盈设计，赤足感受
Nike Epic Phantom React FK 女子跑步鞋脚感柔软，一脚蹬款式结合无鞋带设计，方便轻松穿上，助你随时畅跑。如袜子般的舒适贴合感和透气鞋面材料，在跑步时脚踏 Phantom 鞋款，塑就“赤足”般感受。
稳固锁定
鞋面 Flyknit 技术，轻盈透气，经久耐穿，令双足畅享稳固舒适感受。前足大面积采用疏松针织材料，塑就出众的柔韧灵活性，鞋头区域和中足融入密实针织，提供出色稳定性。
柔软灵敏，缓震出众
Nike React 技术带来顺畅、灵敏响应的迈步体验，提供充足的能量回馈。
穿脱方便
无鞋带设计，便于轻松穿脱。该鞋款如袜子般舒适，无需鞋带即可打造稳固贴合感。
其他细节
- TPU 后跟设计帮助稳定双足，从后跟到鞋头实现顺畅过渡
- 鞋头和后跟部位结合耐穿橡胶贴片，增强抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/氢蓝/紫蓝/白色
- 款式： BV0415-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。