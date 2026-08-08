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Nike Epic React Flyknit 2
男子跑步鞋
¥1,299
售罄：
此配色当前无货
Nike Epic React Flyknit 2 男子跑步鞋以反光艺术装饰元素、金属色元素细节和图案致敬上海的黄金时代。足底采用耐穿 Nike React 技术，打造柔软度和响应力兼备的出色性能，成就非凡跑步表现。
- 显示颜色： 煤黑/苍野灰/枪灰色/金属色
- 款式： CQ4812-073
Nike Epic React Flyknit 2
¥1,299
上海：疾速之城
Nike Epic React Flyknit 2 男子跑步鞋以反光艺术装饰元素、金属色元素细节和图案致敬上海的黄金时代。足底采用耐穿 Nike React 技术，打造柔软度和响应力兼备的出色性能，成就非凡跑步表现。
上海魅力
从设计灵感源自经典艺术建筑标志的印花到金属元素装饰，多项设计元素均匠心融入 20 年代和 30 年代的黄金时期风范。
灵敏响应，进阶升级
Nike React 泡棉轻盈耐穿，柔软非凡且弹力十足。泡棉会迅速响应双足动态。积蓄的能量越多，获得的回馈也越大。
轻盈稳固
轻盈 Flyknit 鞋面设计，在你跑步时提供充沛弹力和透气性。其贴合双足，塑就支撑力出众的迈步体验。
稳定可靠
后跟全新模压设计，从跑者反馈借鉴灵感，采用匠心打造。可为双足提供出众稳定性，或在训练时为你带来更加出众的稳固感。
其他细节
- 内衬设计，便于穿脱
- 流线型鞋口位于脚踝下方，塑就非凡舒适的贴合感受
- 外底纹路在前足和后跟部位融入橡胶元素，为关键部位提供非凡抓地力
产品细节
- 反光艺术装饰印花
- 显示颜色： 煤黑/苍野灰/枪灰色/金属色
- 款式： CQ4812-073
请注意：
此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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