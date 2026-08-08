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Nike Epic React Flyknit 2 男子跑步鞋 - 煤黑/苍野灰/枪灰色/金属色

Nike Epic React Flyknit 2

男子跑步鞋

¥1,299

售罄：

此配色当前无货

Nike Epic React Flyknit 2 男子跑步鞋以反光艺术装饰元素、金属色元素细节和图案致敬上海的黄金时代。足底采用耐穿 Nike React 技术，打造柔软度和响应力兼备的出色性能，成就非凡跑步表现。


  • 显示颜色： 煤黑/苍野灰/枪灰色/金属色
  • 款式： CQ4812-073

Nike Epic React Flyknit 2

¥1,299

上海：疾速之城

Nike Epic React Flyknit 2 男子跑步鞋以反光艺术装饰元素、金属色元素细节和图案致敬上海的黄金时代。足底采用耐穿 Nike React 技术，打造柔软度和响应力兼备的出色性能，成就非凡跑步表现。

上海魅力

从设计灵感源自经典艺术建筑标志的印花到金属元素装饰，多项设计元素均匠心融入 20 年代和 30 年代的黄金时期风范。

灵敏响应，进阶升级

Nike React 泡棉轻盈耐穿，柔软非凡且弹力十足。泡棉会迅速响应双足动态。积蓄的能量越多，获得的回馈也越大。

轻盈稳固

轻盈 Flyknit 鞋面设计，在你跑步时提供充沛弹力和透气性。其贴合双足，塑就支撑力出众的迈步体验。

稳定可靠

后跟全新模压设计，从跑者反馈借鉴灵感，采用匠心打造。可为双足提供出众稳定性，或在训练时为你带来更加出众的稳固感。

其他细节

  • 内衬设计，便于穿脱
  • 流线型鞋口位于脚踝下方，塑就非凡舒适的贴合感受
  • 外底纹路在前足和后跟部位融入橡胶元素，为关键部位提供非凡抓地力

产品细节

  • 反光艺术装饰印花
  • 显示颜色： 煤黑/苍野灰/枪灰色/金属色
  • 款式： CQ4812-073

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此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)

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