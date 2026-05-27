轻盈的 Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT 哈兰德大童速干足球短袖上衣采用导湿速干技术和网眼拼接设计，正面图案灵感源自埃尔林在球场上的强大掌控力，助你在赛场保持清爽。

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