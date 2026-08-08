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Nike ESC 女子夹克 - 丝绒棕/白色

Nike ESC

女子夹克

¥5,499

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匠心设计元素，让你在外出时成为瞩目焦点。Nike ESC 女子夹克采用耐穿梭织面料，令你无惧天气变化，舒适有型。


  • 显示颜色： 丝绒棕/白色
  • 款式： DH2959-295

Nike ESC

¥5,499

匠心设计

匠心设计元素，让你在外出时成为瞩目焦点。Nike ESC 女子夹克采用耐穿梭织面料，令你无惧天气变化，舒适有型。

柔软感受，耐穿性能

该款夹克采用柔软梭织面料，适合日常穿着，助你从容应对挑战。

不惧不良天气

加长剪裁有效增加包覆面积，令身体和装备保持干爽。耐穿梭织面料，结合密封接缝，帮助保持干爽。

叠层外观

衣领、袖口和翻盖口袋经焕新演绎，彰显出众个性。

无惧天气变化

搭配收纳袋，打造轻松的携带体验。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料拼接：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 意大利制造
  • 显示颜色： 丝绒棕/白色
  • 款式： DH2959-295

Every Stitch Considered

Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。

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