第 1 张图片，共 8 张图片
Nike ESC
女子夹克
¥5,499
售罄：
此配色当前无货
匠心设计元素，让你在外出时成为瞩目焦点。Nike ESC 女子夹克采用耐穿梭织面料，令你无惧天气变化，舒适有型。
- 显示颜色： 丝绒棕/白色
- 款式： DH2959-295
Nike ESC
¥5,499
匠心设计
匠心设计元素，让你在外出时成为瞩目焦点。Nike ESC 女子夹克采用耐穿梭织面料，令你无惧天气变化，舒适有型。
柔软感受，耐穿性能
该款夹克采用柔软梭织面料，适合日常穿着，助你从容应对挑战。
不惧不良天气
加长剪裁有效增加包覆面积，令身体和装备保持干爽。耐穿梭织面料，结合密封接缝，帮助保持干爽。
叠层外观
衣领、袖口和翻盖口袋经焕新演绎，彰显出众个性。
无惧天气变化
搭配收纳袋，打造轻松的携带体验。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料拼接：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 意大利制造
- 显示颜色： 丝绒棕/白色
- 款式： DH2959-295
Every Stitch Considered
Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。