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Nike ESC 女子梭织长裤 - 丝绒棕/白色

Nike ESC

女子梭织长裤

¥2,799

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柔软的 Nike ESC 女子梭织长裤，以匠心接缝设计讲述产品背后的故事。出众外观和质感，带来自在无忧的穿着感受，可与你钟爱的单品轻松混搭。


  • 显示颜色： 丝绒棕/白色
  • 款式： DH2998-295

Nike ESC

¥2,799

匠心设计

柔软的 Nike ESC 女子梭织长裤，以匠心接缝设计讲述产品背后的故事。出众外观和质感，带来自在无忧的穿着感受，可与你钟爱的单品轻松混搭。

舒适棉料

顺滑柔软的梭织棉料，塑就自然灵动的精致垂坠感，且不易变形。

专注细节

如同出众单品一样，细节之处精益求精。精心设计的裁剪和接缝，塑就舒适穿着感受，弹性腰部设计，提供柔软支撑的同时，营造随行而动的穿着体验。

简约收纳

侧边接缝上设有低调的拉链口袋，可安全收纳手机和钥匙。后身口袋，提供额外储物空间。

产品细节

  • 100% 棉
  • 只可干洗
  • 显示颜色： 丝绒棕/白色
  • 款式： DH2998-295

Every Stitch Considered

Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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