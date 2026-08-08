Nike ESC

¥2,799

匠心设计

柔软的 Nike ESC 女子梭织长裤，以匠心接缝设计讲述产品背后的故事。出众外观和质感，带来自在无忧的穿着感受，可与你钟爱的单品轻松混搭。

舒适棉料 顺滑柔软的梭织棉料，塑就自然灵动的精致垂坠感，且不易变形。 专注细节 如同出众单品一样，细节之处精益求精。精心设计的裁剪和接缝，塑就舒适穿着感受，弹性腰部设计，提供柔软支撑的同时，营造随行而动的穿着体验。 简约收纳 侧边接缝上设有低调的拉链口袋，可安全收纳手机和钥匙。后身口袋，提供额外储物空间。

产品细节 100% 棉

只可干洗

显示颜色： 丝绒棕/白色

款式： DH2998-295