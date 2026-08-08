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Nike ESC
女子梭织长裤
¥2,799
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此配色当前无货
柔软的 Nike ESC 女子梭织长裤，以匠心接缝设计讲述产品背后的故事。出众外观和质感，带来自在无忧的穿着感受，可与你钟爱的单品轻松混搭。
- 显示颜色： 丝绒棕/白色
- 款式： DH2998-295
Nike ESC
¥2,799
匠心设计
柔软的 Nike ESC 女子梭织长裤，以匠心接缝设计讲述产品背后的故事。出众外观和质感，带来自在无忧的穿着感受，可与你钟爱的单品轻松混搭。
舒适棉料
顺滑柔软的梭织棉料，塑就自然灵动的精致垂坠感，且不易变形。
专注细节
如同出众单品一样，细节之处精益求精。精心设计的裁剪和接缝，塑就舒适穿着感受，弹性腰部设计，提供柔软支撑的同时，营造随行而动的穿着体验。
简约收纳
侧边接缝上设有低调的拉链口袋，可安全收纳手机和钥匙。后身口袋，提供额外储物空间。
产品细节
- 100% 棉
- 只可干洗
- 显示颜色： 丝绒棕/白色
- 款式： DH2998-295
Every Stitch Considered
Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。