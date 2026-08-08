Nike Design Exploration (NDE) 团队通过探索尝试，不断焕新经典版型。他们打造的 ESC（Every Stitch Considered）系列融合复古工艺与出众功能，旨在以新颖外观演绎奢华风范。每款产品均根据新型接缝和视觉效果重新进行调整，提升运动灵活性。

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