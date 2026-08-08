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Nike ESC
女子T恤
¥899
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此配色当前无货
优质工艺，邂逅时尚奢华。Nike ESC 女子T恤采用专为运动匠心打造的接缝和细节设计，结合衣袖低调的刺绣耐克勾勾，焕新演绎经典单品。垂坠设计轻盈柔软，塑就非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC1126-010
Nike ESC
¥899
匠心之作
优质工艺，邂逅时尚奢华。Nike ESC 女子T恤采用专为运动匠心打造的接缝和细节设计，结合衣袖低调的刺绣耐克勾勾，焕新演绎经典单品。垂坠设计轻盈柔软，塑就非凡舒适感受。
探索精神邂逅匠心工艺
Nike Design Exploration (NDE) 团队通过探索尝试，不断焕新经典版型。他们打造的 ESC（Every Stitch Considered）系列融合复古工艺与出众功能，旨在以新颖外观演绎奢华风范。每款产品均根据新型接缝和视觉效果重新进行调整，提升运动灵活性。
高雅设计
棉质面料，柔软顺滑。
其他细节
腋下接缝设计，令运动自如无拘
产品细节
- 罗纹领口
- 无缝肩部设计
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DC1126-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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