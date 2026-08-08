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Nike ESC 女子T恤 - 黑

Nike ESC

女子T恤

¥899

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优质工艺，邂逅时尚奢华。Nike ESC 女子T恤采用专为运动匠心打造的接缝和细节设计，结合衣袖低调的刺绣耐克勾勾，焕新演绎经典单品。垂坠设计轻盈柔软，塑就非凡舒适感受。


  • 显示颜色：
  • 款式： DC1126-010

Nike ESC

¥899

匠心之作

优质工艺，邂逅时尚奢华。Nike ESC 女子T恤采用专为运动匠心打造的接缝和细节设计，结合衣袖低调的刺绣耐克勾勾，焕新演绎经典单品。垂坠设计轻盈柔软，塑就非凡舒适感受。

探索精神邂逅匠心工艺

Nike Design Exploration (NDE) 团队通过探索尝试，不断焕新经典版型。他们打造的 ESC（Every Stitch Considered）系列融合复古工艺与出众功能，旨在以新颖外观演绎奢华风范。每款产品均根据新型接缝和视觉效果重新进行调整，提升运动灵活性。

高雅设计

棉质面料，柔软顺滑。

其他细节

腋下接缝设计，令运动自如无拘

产品细节

  • 罗纹领口
  • 无缝肩部设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DC1126-010

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