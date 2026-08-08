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Nike ESC 男子外套 - 丝绒棕

Nike ESC

男子外套

¥4,799

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Nike ESC 男子外套于意大利精制而成，细节设计精益求精，兼具美观外形和出众功能，彰显优雅风范。符合人体工学的接缝排布，为经典设计美学增添匠心巧思，缔造轻松舒适的穿着感受和自然垂坠效果。具有结构感的梭织面料，塑就利落外观。


  • 显示颜色： 丝绒棕
  • 款式： DH2902-220

Nike ESC

¥4,799

匠心设计

Nike ESC 男子外套于意大利精制而成，细节设计精益求精，兼具美观外形和出众功能，彰显优雅风范。符合人体工学的接缝排布，为经典设计美学增添匠心巧思，缔造轻松舒适的穿着感受和自然垂坠效果。具有结构感的梭织面料，塑就利落外观。

加固设计

包边接缝设计，有助加固衣身。

人体工学设计

精心排布的接缝设计，塑就贴合身体线条的人体工学版型，缔造自如活动空间，彰显自然垂坠效果。

产品细节

  • 背面开衩下摆搭配按扣设计
  • 加深插手口袋
  • 面料/里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 干洗
  • 意大利制造
  • 显示颜色： 丝绒棕
  • 款式： DH2902-220

Every Stitch 系列

Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。

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