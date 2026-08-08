Nike ESC

¥2,199

匠心设计

Nike ESC 男子短裤产自意大利，自带国际风范，将外观和实用性提升至新高度。优质斜纹布，柔顺亲肤。添加少许氨纶，为短裤增加弹性，让你畅享轻松自在的迈步体验。独特口袋设计可轻松安全收纳物品，让你畅享无忧探索体验；柔韧弹性腰部结合抽绳设计，为你营造恰到好处的包覆体验。

自如畅动 耐穿斜纹布面料结合匠心设计的接缝排布，搭配柔韧灵活的内接缝设计，让你畅动自如。 非凡舒适，灵活自如 弧形胯下拼接，增添灵活性，塑就轻松舒适的穿着体验。后身斜角拉链口袋，便于轻松取放基本物品。

产品细节 插手口袋

面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：96% 棉/4% 氨纶。

可冷水机洗

意大利制造

显示颜色： 黑

款式： DH2872-010