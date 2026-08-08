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Nike ESC
男子短裤
¥2,199
售罄：
此配色当前无货
Nike ESC 男子短裤产自意大利，自带国际风范，将外观和实用性提升至新高度。优质斜纹布，柔顺亲肤。添加少许氨纶，为短裤增加弹性，让你畅享轻松自在的迈步体验。独特口袋设计可轻松安全收纳物品，让你畅享无忧探索体验；柔韧弹性腰部结合抽绳设计，为你营造恰到好处的包覆体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH2872-010
Nike ESC
¥2,199
匠心设计
Nike ESC 男子短裤产自意大利，自带国际风范，将外观和实用性提升至新高度。优质斜纹布，柔顺亲肤。添加少许氨纶，为短裤增加弹性，让你畅享轻松自在的迈步体验。独特口袋设计可轻松安全收纳物品，让你畅享无忧探索体验；柔韧弹性腰部结合抽绳设计，为你营造恰到好处的包覆体验。
自如畅动
耐穿斜纹布面料结合匠心设计的接缝排布，搭配柔韧灵活的内接缝设计，让你畅动自如。
非凡舒适，灵活自如
弧形胯下拼接，增添灵活性，塑就轻松舒适的穿着体验。后身斜角拉链口袋，便于轻松取放基本物品。
产品细节
- 插手口袋
- 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：96% 棉/4% 氨纶。
- 可冷水机洗
- 意大利制造
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH2872-010
Every Stitch 系列
Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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