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Nike ESC 男子短裤 - 黑

Nike ESC

男子短裤

¥2,199

售罄：

此配色当前无货

Nike ESC 男子短裤产自意大利，自带国际风范，将外观和实用性提升至新高度。优质斜纹布，柔顺亲肤。添加少许氨纶，为短裤增加弹性，让你畅享轻松自在的迈步体验。独特口袋设计可轻松安全收纳物品，让你畅享无忧探索体验；柔韧弹性腰部结合抽绳设计，为你营造恰到好处的包覆体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： DH2872-010

Nike ESC

¥2,199

匠心设计

Nike ESC 男子短裤产自意大利，自带国际风范，将外观和实用性提升至新高度。优质斜纹布，柔顺亲肤。添加少许氨纶，为短裤增加弹性，让你畅享轻松自在的迈步体验。独特口袋设计可轻松安全收纳物品，让你畅享无忧探索体验；柔韧弹性腰部结合抽绳设计，为你营造恰到好处的包覆体验。

自如畅动

耐穿斜纹布面料结合匠心设计的接缝排布，搭配柔韧灵活的内接缝设计，让你畅动自如。

非凡舒适，灵活自如

弧形胯下拼接，增添灵活性，塑就轻松舒适的穿着体验。后身斜角拉链口袋，便于轻松取放基本物品。

产品细节

  • 插手口袋
  • 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：96% 棉/4% 氨纶。
  • 可冷水机洗
  • 意大利制造
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DH2872-010

Every Stitch 系列

Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。

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