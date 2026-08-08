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Nike ESC
男子衬衫式夹克
¥3,199
售罄：
此配色当前无货
精心设计，可靠耐穿，无论是作为中层上衣叠搭，还是外层上衣穿着，皆可令你充满自信。Nike ESC 男子衬衫式夹克采用耐穿梭织面料结合针织里料，于意大利精制而成，带来均衡质感，塑就结实版型，为经典工装风格设计增添一丝独具匠心的实用性。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH2898-010
Nike ESC
¥3,199
匠心设计
精心设计，可靠耐穿，无论是作为中层上衣叠搭，还是外层上衣穿着，皆可令你充满自信。Nike ESC 男子衬衫式夹克采用耐穿梭织面料结合针织里料，于意大利精制而成，带来均衡质感，塑就结实版型，为经典工装风格设计增添一丝独具匠心的实用性。
结实耐穿
融合结实梭织面料和针织里料，提升夹克的耐穿性和体验感。匠心设计的接缝排布赋予该款夹克舒适垂坠效果，为运动打造随形而动的穿着体验。
便捷储物
胸前翻盖贴袋，为你安全收纳物件。插手口袋为双手打造舒适的休憩之地。
其他细节
- 领口可翻折，缔造利落精炼风范，或作为立领为你保驾护航，应对不良天气
- 正面前襟和袖口搭配纽扣扣合设计，可供自主调节贴合度，打造专属风格
- 内置一体式固定带设计，可挂在肩上，无需双手即可轻松携带
产品细节
- 弧形下摆
- 面料：100% 棉。里料：92% 棉/8% 山羊绒
- 干洗
- 意大利制造
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH2898-010
Every Stitch 系列
Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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