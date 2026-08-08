Nike ESC

¥3,199

匠心设计

精心设计，可靠耐穿，无论是作为中层上衣叠搭，还是外层上衣穿着，皆可令你充满自信。Nike ESC 男子衬衫式夹克采用耐穿梭织面料结合针织里料，于意大利精制而成，带来均衡质感，塑就结实版型，为经典工装风格设计增添一丝独具匠心的实用性。

结实耐穿

融合结实梭织面料和针织里料，提升夹克的耐穿性和体验感。匠心设计的接缝排布赋予该款夹克舒适垂坠效果，为运动打造随形而动的穿着体验。

便捷储物

胸前翻盖贴袋，为你安全收纳物件。插手口袋为双手打造舒适的休憩之地。