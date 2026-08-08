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Nike ESC 男子针织圆领上衣 - 麦黄

Nike ESC

男子针织圆领上衣

¥2,499

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Nike ESC 男子针织圆领上衣柔软非凡，缔造出众舒适感受。采用柔软棉料，结合裁剪缝制拼接和勾勒身形的接缝设计。开衩下摆设计呈现自然垂坠感，便于叠搭，缔造休闲外观。


  • 显示颜色： 麦黄
  • 款式： DH2707-790

Nike ESC

¥2,499

匠心设计

Nike ESC 男子针织圆领上衣柔软非凡，缔造出众舒适感受。采用柔软棉料，结合裁剪缝制拼接和勾勒身形的接缝设计。开衩下摆设计呈现自然垂坠感，便于叠搭，缔造休闲外观。

柔软体验

法式毛圈面料，柔软亲肤，便于叠搭。

拼接设计，舒适非凡

接缝设计巧妙勾勒身形，塑就自然垂坠外观和流畅感受。精妙的拼接设计，令肩部运动自如，同时易于穿脱。

优质工艺

对细节的精益求精，结合非凡的缝纫工艺，塑就颇受青睐的经典单品。

产品细节

  • 意大利制造
  • 100% 棉
  • 缝制衣领、袖口和下摆
  • 显示颜色： 麦黄
  • 款式： DH2707-790

Every Stitch 系列

Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。该系列采用优质面料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足运动员的需求。

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