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Nike ESC
男子针织圆领上衣
¥2,499
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Nike ESC 男子针织圆领上衣柔软非凡，缔造出众舒适感受。采用柔软棉料，结合裁剪缝制拼接和勾勒身形的接缝设计。开衩下摆设计呈现自然垂坠感，便于叠搭，缔造休闲外观。
- 显示颜色： 麦黄
- 款式： DH2707-790
Nike ESC
¥2,499
匠心设计
Nike ESC 男子针织圆领上衣柔软非凡，缔造出众舒适感受。采用柔软棉料，结合裁剪缝制拼接和勾勒身形的接缝设计。开衩下摆设计呈现自然垂坠感，便于叠搭，缔造休闲外观。
柔软体验
法式毛圈面料，柔软亲肤，便于叠搭。
拼接设计，舒适非凡
接缝设计巧妙勾勒身形，塑就自然垂坠外观和流畅感受。精妙的拼接设计，令肩部运动自如，同时易于穿脱。
优质工艺
对细节的精益求精，结合非凡的缝纫工艺，塑就颇受青睐的经典单品。
产品细节
- 意大利制造
- 100% 棉
- 缝制衣领、袖口和下摆
- 显示颜色： 麦黄
- 款式： DH2707-790
Every Stitch 系列
Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。该系列采用优质面料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足运动员的需求。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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