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Nike ESC 男子长袖针织圆领上衣 - 丝绒棕

Nike ESC

男子长袖针织圆领上衣

¥2,199
丝绒棕
石色

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落肩设计结合休闲版型，缔造无拘畅动体验。Nike ESC 男子长袖针织圆领上衣采用精益求精的细节设计，打造柔软轻盈的叠搭佳选，助你畅享舒适。


  • 显示颜色： 丝绒棕
  • 款式： DH2675-295

Nike ESC

¥2,199

匠心设计

落肩设计结合休闲版型，缔造无拘畅动体验。Nike ESC 男子长袖针织圆领上衣采用精益求精的细节设计，打造柔软轻盈的叠搭佳选，助你畅享舒适。

精选单品，舒适非凡

棉丝混纺面料，质感轻盈，缔造自然垂坠效果和柔滑亲肤的穿着体验。

顺滑面料，保持舒适

质感顺滑亲肤，营造非凡舒适感受。

产品细节

  • 70% 棉/30% 桑蚕丝
  • 手洗
  • 显示颜色： 丝绒棕
  • 款式： DH2675-295

Every Stitch 系列

Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的高端时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。

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