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Nike ESC
男子长袖针织圆领上衣
¥2,199
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此配色当前无货
落肩设计结合休闲版型，缔造无拘畅动体验。Nike ESC 男子长袖针织圆领上衣采用精益求精的细节设计，打造柔软轻盈的叠搭佳选，助你畅享舒适。
- 显示颜色： 丝绒棕
- 款式： DH2675-295
Nike ESC
¥2,199
匠心设计
落肩设计结合休闲版型，缔造无拘畅动体验。Nike ESC 男子长袖针织圆领上衣采用精益求精的细节设计，打造柔软轻盈的叠搭佳选，助你畅享舒适。
精选单品，舒适非凡
棉丝混纺面料，质感轻盈，缔造自然垂坠效果和柔滑亲肤的穿着体验。
顺滑面料，保持舒适
质感顺滑亲肤，营造非凡舒适感受。
产品细节
- 70% 棉/30% 桑蚕丝
- 手洗
- 显示颜色： 丝绒棕
- 款式： DH2675-295
Every Stitch 系列
Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的高端时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。