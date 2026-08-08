精心设计的裁剪和接缝，自然贴合身形，打造自由无拘的运动体验。Nike ESC 男子长裤于意大利精制而成，细节设计精益求精，令舒适感跃升新层次。

Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。

精心设计的裁剪和接缝，自然贴合身形，打造自由无拘的运动体验。Nike ESC 男子长裤于意大利精制而成，细节设计精益求精，令舒适感跃升新层次。

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