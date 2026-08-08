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Nike ESC
男子长裤
¥2,799
售罄：
此配色当前无货
精心设计的裁剪和接缝，自然贴合身形，打造自由无拘的运动体验。Nike ESC 男子长裤于意大利精制而成，细节设计精益求精，令舒适感跃升新层次。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH2874-010
Nike ESC
¥2,799
匠心设计
精心设计的裁剪和接缝，自然贴合身形，打造自由无拘的运动体验。Nike ESC 男子长裤于意大利精制而成，细节设计精益求精，令舒适感跃升新层次。
自如畅动
耐穿斜纹布结合精心设计的接缝以及柔韧灵活的胯下拼接，让身体自如畅动。
非凡舒适，灵活自如
弧形后身拼接，增添灵活性，塑就轻松舒适的穿着体验。后身斜角拉链口袋，便于轻松取放基本物品。
产品细节
- 拉链门襟结合顶部纽扣开合设计
- 插手口袋
- 裤绊设计
- 后身拉链口袋，搭配加长拉头
- 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：100% 棉。
- 可机洗
- 意大利制造
- 显示颜色： 黑
- 款式： DH2874-010
Every Stitch 系列
Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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