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Nike ESC 男子T恤 - 麦黄

Nike ESC

男子T恤

¥699

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Nike ESC 男子T恤于意大利精制而成，采用柔滑棉质面料，营造舒适非凡的穿着感受，塑就充实衣橱的理想单品。符合人体工学的接缝设计，贴合身体线条，缔造流畅运动体验和自然垂坠效果。


  • 显示颜色： 麦黄
  • 款式： DH2700-790

Nike ESC

¥699

匠心设计

Nike ESC 男子T恤于意大利精制而成，采用柔滑棉质面料，营造舒适非凡的穿着感受，塑就充实衣橱的理想单品。符合人体工学的接缝设计，贴合身体线条，缔造流畅运动体验和自然垂坠效果。

产品细节

  • 意大利制造
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麦黄
  • 款式： DH2700-790

Every Stitch 系列

Every Stitch Considered (ESC) 依托精湛工艺，融合传统和现代元素，缔造经典隽永的时尚之作。每个系列均采用优质材料匠心打造，塑就非凡舒适的运动体验，满足各地运动员的需求。

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