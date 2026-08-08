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Nike Escape Run 2 Premium 女子公路跑步鞋 - 尘光子色/泡沫薄荷绿/金属青灰/荷兰橙

Nike Escape Run 2 Premium

女子公路跑步鞋

¥799

售罄：

此配色当前无货

在忙碌的日子里，奔跑之旅就是你释放压力的静心时刻。Nike Escape Run 2 Premium 女子公路跑步鞋采用透气设计，有效支撑中足，助你寻找心中平静的内在力量。脚感柔软出众，铸就可驾驭都市街头的强劲抓地力。柔软脚感带来舒适感受，无论是训练还是休闲皆可轻松驾驭，助你轻松攻克日常跑步等多种活动。


  • 显示颜色： 尘光子色/泡沫薄荷绿/金属青灰/荷兰橙
  • 款式： DQ4363-001

Nike Escape Run 2 Premium

¥799

在忙碌的日子里，奔跑之旅就是你释放压力的静心时刻。Nike Escape Run 2 Premium 女子公路跑步鞋采用透气设计，有效支撑中足，助你寻找心中平静的内在力量。脚感柔软出众，铸就可驾驭都市街头的强劲抓地力。柔软脚感带来舒适感受，无论是训练还是休闲皆可轻松驾驭，助你轻松攻克日常跑步等多种活动。

匠心设计，助你攻克征程

加宽鞋口设计，专为女性脚踝精心打造。基于这一洞察，该鞋款采用缓震鞋口，可贴合双足，柔软舒适。

柔软耐穿

中底采用轻盈 Nike React 泡绵，经久耐穿，缔造出色回弹的迈步体验。厚实泡绵，塑就流畅舒适的迈步体验。鞋口周围采用柔软密度泡绵，结合柔软里料，提升舒适度。

出众外形，自信倍增

缝线设计缔造非凡结构，无论工作还是训练，皆可为你打造出众的日常造型。鞋口和鞋舌部位融入接触点设计，一脚蹬入即可享受经典脚感。

其他细节

  • 鞋面融入丰富纹理和匠心材料，透气性出众，为鞋头区域营造舒适感受
  • 鞋面网眼布设计，提升透气性
  • 鞋带与中足板带巧妙衔接，塑就稳固贴合感
  • 鞋舌和后跟添加提拉设计，便于穿脱

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 尘光子色/泡沫薄荷绿/金属青灰/荷兰橙
  • 款式： DQ4363-001

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