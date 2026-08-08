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Nike Escape Run 2 Premium
女子公路跑步鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
在忙碌的日子里，奔跑之旅就是你释放压力的静心时刻。Nike Escape Run 2 Premium 女子公路跑步鞋采用透气设计，有效支撑中足，助你寻找心中平静的内在力量。脚感柔软出众，铸就可驾驭都市街头的强劲抓地力。柔软脚感带来舒适感受，无论是训练还是休闲皆可轻松驾驭，助你轻松攻克日常跑步等多种活动。
- 显示颜色： 尘光子色/泡沫薄荷绿/金属青灰/荷兰橙
- 款式： DQ4363-001
Nike Escape Run 2 Premium
¥799
在忙碌的日子里，奔跑之旅就是你释放压力的静心时刻。Nike Escape Run 2 Premium 女子公路跑步鞋采用透气设计，有效支撑中足，助你寻找心中平静的内在力量。脚感柔软出众，铸就可驾驭都市街头的强劲抓地力。柔软脚感带来舒适感受，无论是训练还是休闲皆可轻松驾驭，助你轻松攻克日常跑步等多种活动。
匠心设计，助你攻克征程
加宽鞋口设计，专为女性脚踝精心打造。基于这一洞察，该鞋款采用缓震鞋口，可贴合双足，柔软舒适。
柔软耐穿
中底采用轻盈 Nike React 泡绵，经久耐穿，缔造出色回弹的迈步体验。厚实泡绵，塑就流畅舒适的迈步体验。鞋口周围采用柔软密度泡绵，结合柔软里料，提升舒适度。
出众外形，自信倍增
缝线设计缔造非凡结构，无论工作还是训练，皆可为你打造出众的日常造型。鞋口和鞋舌部位融入接触点设计，一脚蹬入即可享受经典脚感。
其他细节
- 鞋面融入丰富纹理和匠心材料，透气性出众，为鞋头区域营造舒适感受
- 鞋面网眼布设计，提升透气性
- 鞋带与中足板带巧妙衔接，塑就稳固贴合感
- 鞋舌和后跟添加提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 尘光子色/泡沫薄荷绿/金属青灰/荷兰橙
- 款式： DQ4363-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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