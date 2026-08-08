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Nike Essential 女子跑步夹克 - 黑

Nike Essential

女子跑步夹克

¥599

Nike Essential 女子跑步夹克助你在潮湿天气畅享跑步乐趣。拒水面料结合风帽包覆设计，助你在跑步时保持干爽。


  • 显示颜色：
  • 款式： CU3218-010

Nike Essential

¥599

基础佳选，出众包覆

Nike Essential 女子跑步夹克助你在潮湿天气畅享跑步乐趣。拒水面料结合风帽包覆设计，助你在跑步时保持干爽。

其他细节

  • 梭织面料采用拒水处理，助你保持干爽
  • 后身口袋，便于存放手套、运动帽或食品
  • 正面拉链口袋，可收纳小物件
  • 袖口采用魔术贴粘扣设计，营造可调式贴合感
  • 风帽塑就出色包覆效果，帮助应对不良天气因素

产品细节

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CU3218-010

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