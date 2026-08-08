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Nike Essential
女子跑步夹克
¥599
Nike Essential 女子跑步夹克助你在潮湿天气畅享跑步乐趣。拒水面料结合风帽包覆设计，助你在跑步时保持干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU3218-010
Nike Essential
¥599
基础佳选，出众包覆
Nike Essential 女子跑步夹克助你在潮湿天气畅享跑步乐趣。拒水面料结合风帽包覆设计，助你在跑步时保持干爽。
其他细节
- 梭织面料采用拒水处理，助你保持干爽
- 后身口袋，便于存放手套、运动帽或食品
- 正面拉链口袋，可收纳小物件
- 袖口采用魔术贴粘扣设计，营造可调式贴合感
- 风帽塑就出色包覆效果，帮助应对不良天气因素
产品细节
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU3218-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。