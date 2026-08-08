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Nike Essential 女子跑步长裤 - 黑

Nike Essential

女子跑步长裤

¥499

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穿上 Nike Essential 女子跑步长裤，不惧高温。两侧网眼拼接设计，让你在运动中畅享凉爽舒适感受。整版设计顺滑轻盈，富有弹性，搭配拉链口袋，助你舒适畅跑。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色：
  • 款式： DA1253-010

Nike Essential

¥499

透气出众，凉爽随行

穿上 Nike Essential 女子跑步长裤，不惧高温。两侧网眼拼接设计，让你在运动中畅享凉爽舒适感受。整版设计顺滑轻盈，富有弹性，搭配拉链口袋，助你舒适畅跑。该产品含有再生聚酯纤维。

迈开步伐，舒适伸展

柔软顺滑梭织面料，富有弹性，塑就随行而动的迈步体验。小腿侧边采用网眼布拼接，缔造出众透气性，帮助保持凉爽。

畅享酷爽

两侧采用网眼布拼接，塑就出众透气性。

其他细节

  • Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
  • Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适

产品细节

  • 修身版型，塑就出众贴合感
  • 侧边拉链口袋
  • 弹性裤管口
  • 反光设计元素
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DA1253-010

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