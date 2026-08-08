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Nike Essential
女子跑步长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Essential 女子跑步长裤，不惧高温。两侧网眼拼接设计，让你在运动中畅享凉爽舒适感受。整版设计顺滑轻盈，富有弹性，搭配拉链口袋，助你舒适畅跑。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA1253-010
Nike Essential
¥499
透气出众，凉爽随行
穿上 Nike Essential 女子跑步长裤，不惧高温。两侧网眼拼接设计，让你在运动中畅享凉爽舒适感受。整版设计顺滑轻盈，富有弹性，搭配拉链口袋，助你舒适畅跑。该产品含有再生聚酯纤维。
迈开步伐，舒适伸展
柔软顺滑梭织面料，富有弹性，塑就随行而动的迈步体验。小腿侧边采用网眼布拼接，缔造出众透气性，帮助保持凉爽。
畅享酷爽
两侧采用网眼布拼接，塑就出众透气性。
其他细节
- Nike Flex 面料，可随身体动作灵活伸展
- Dri-FIT 技术，助你保持干爽舒适
产品细节
- 修身版型，塑就出众贴合感
- 侧边拉链口袋
- 弹性裤管口
- 反光设计元素
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：94% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： DA1253-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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