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Nike Essential
男子跑步长裤
¥549
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此配色当前无货
Nike Essential 男子跑步长裤采用匠心设计，在冬季为你缔造出众的跑步体验。叠搭的理想佳选，易于穿脱，内里质感柔软。
- 显示颜色： 黑
- 款式： BV5074-010
Nike Essential
¥549
惬意过冬
Nike Essential 男子跑步长裤采用匠心设计，在冬季为你缔造出众的跑步体验。叠搭的理想佳选，易于穿脱，内里质感柔软。
经久舒适
起绒面料，塑就舒适的穿着感受。
功能出众，舒适非凡
大腿部位采用标准版型，结合延伸至脚踝的出众设计，赋予标准贴合感。脚踝配有拉链，易于穿脱。
多方位口袋
2 个拉链插手袋便于存放基本小物件。背面口袋采用信封式设计。
产品细节
- 反光细节
- 包边弹性腰部搭配内置抽绳
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 不宜用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： BV5074-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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