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Nike Essential 男子跑步长裤 - 黑

Nike Essential

男子跑步长裤

¥549

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Nike Essential 男子跑步长裤采用匠心设计，在冬季为你缔造出众的跑步体验。叠搭的理想佳选，易于穿脱，内里质感柔软。


  • 显示颜色：
  • 款式： BV5074-010

Nike Essential

¥549

惬意过冬

Nike Essential 男子跑步长裤采用匠心设计，在冬季为你缔造出众的跑步体验。叠搭的理想佳选，易于穿脱，内里质感柔软。

经久舒适

起绒面料，塑就舒适的穿着感受。

功能出众，舒适非凡

大腿部位采用标准版型，结合延伸至脚踝的出众设计，赋予标准贴合感。脚踝配有拉链，易于穿脱。

多方位口袋

2 个拉链插手袋便于存放基本小物件。背面口袋采用信封式设计。

产品细节

  • 反光细节
  • 包边弹性腰部搭配内置抽绳
  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 不宜用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： BV5074-010

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