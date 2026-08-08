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Nike Essential Wild Run 男子印花跑步夹克 - 戟叶绿

Nike Essential Wild Run

男子印花跑步夹克

¥599

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穿上 Nike Essential Wild Run 男子印花跑步夹克，无惧潮湿天气，助力坚持畅跑。轻盈表层可有效拒水，脱下时可收纳至夹克口袋中。


  • 显示颜色： 戟叶绿
  • 款式： DA1167-387

Nike Essential Wild Run

¥599

干爽体验，尽情畅跑

穿上 Nike Essential Wild Run 男子印花跑步夹克，无惧潮湿天气，助力坚持畅跑。轻盈表层可有效拒水，脱下时可收纳至夹克口袋中。

征服户外

Wild Run 系列专为户外运动打造。设计灵感源自户外跑时的周边环境和内心感受。每件单品皆采用轻盈透气材料，打造暖天佳选。

图案设计

左胸饰有“Run to Escape, Escape to Run”图案，背面巧搭大号“Escape”图案，激励你探索户外。

干爽体验

轻盈顺滑面料经拒水处理，助你保持干爽。风帽设计，在潮湿天气中提供出色包覆效果。

收纳口袋

需要脱下夹克时，可将夹克收纳至右侧口袋中。

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 戟叶绿
  • 款式： DA1167-387

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