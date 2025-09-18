 
Nike Every Stitch Considered Computational 男/女夹克 - 黑

Nike Every Stitch Considered

Computational 男/女夹克

44% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Every Stitch Considered Computational 男/女夹克，为衣橱增添实穿之作。夹克经匠心打造，塑就出众叠搭单品。采用成衣染色工艺，呈现不凡格调。


  • 显示颜色：
  • 款式： FQ0296-010

产品细节

  • 双向拉链开襟
  • 面料：62% 棉/38% 锦纶。拼接：58% 棉/36% 锦纶/6% 氨纶。里料拼接：100% 锦纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。