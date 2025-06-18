 

Nike Everyday

舒适速干中筒训练袜（3 双）

¥109
黑/白色
白色/黑
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Nike Everyday 舒适速干中筒训练袜（3 双），助你轻松完成训练目标。导湿速干技术助你保持干爽，厚实毛圈袜底为高强度训练和长距离跑步缔造非凡舒适感受。足弓板带设计，赋予双足舒适支撑体验。包含 3 双，让你随时都有备用。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SX7664-010

Nike Everyday

¥109

Nike Everyday 舒适速干中筒训练袜（3 双），助你轻松完成训练目标。导湿速干技术助你保持干爽，厚实毛圈袜底为高强度训练和长距离跑步缔造非凡舒适感受。足弓板带设计，赋予双足舒适支撑体验。包含 3 双，让你随时都有备用。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双足保持干爽舒适
  • 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
  • 厚实毛圈袜底，缔造非凡舒适感受

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： SX7664-010

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