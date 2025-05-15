Nike Everyday
速干中筒篮球袜（3 双）
¥149
Nike Everyday 速干中筒篮球袜（3 双）助你打满全场。足底加厚设计，营造舒适的赛场体验；罗纹足弓板带包覆中足，塑就出众支撑脚感。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DA2123-100
Nike Everyday
¥149
挚爱篮球，打满全场
Nike Everyday 速干中筒篮球袜（3 双）助你打满全场。足底加厚设计，营造舒适的赛场体验；罗纹足弓板带包覆中足，塑就出众支撑脚感。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助双足保持干爽舒适
- 足底加厚设计，塑就舒适脚感
- 罗纹足弓板带设计，缔造出众支撑体验
- 中筒版型，包覆脚踝和小腿下部
产品细节
- 脚面整体：聚酯纤维/棉/氨纶/其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： DA2123-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。