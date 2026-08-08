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Nike Everyday Cushioned Crew 儿童运动童袜（3 双） - 多色

Nike Everyday

Cushioned Crew 儿童运动童袜（3 双）

¥109

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Nike Everyday Cushioned Crew 儿童运动童袜（3 双）平添几许节日气息。3 双装童袜套装专为日常穿着匠心打造，采用 Dri-FIT 技术，塑就柔软舒适体验，令你畅享欢庆时光。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CV8575-903

Nike Everyday

¥109

休闲童袜，节日优选

Nike Everyday Cushioned Crew 儿童运动童袜（3 双）平添几许节日气息。3 双装童袜套装专为日常穿着匠心打造，采用 Dri-FIT 技术，塑就柔软舒适体验，令你畅享欢庆时光。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 中足足弓板带设计，带来出众支撑体验
  • 特定区域采用加厚设计，增添舒适感受

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CV8575-903

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