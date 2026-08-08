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Nike Everyday
Cushioned Crew 儿童运动童袜（3 双）
¥109
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Nike Everyday Cushioned Crew 儿童运动童袜（3 双）平添几许节日气息。3 双装童袜套装专为日常穿着匠心打造，采用 Dri-FIT 技术，塑就柔软舒适体验，令你畅享欢庆时光。
- 显示颜色： 多色
- 款式： CV8575-903
Nike Everyday
¥109
休闲童袜，节日优选
Nike Everyday Cushioned Crew 儿童运动童袜（3 双）平添几许节日气息。3 双装童袜套装专为日常穿着匠心打造，采用 Dri-FIT 技术，塑就柔软舒适体验，令你畅享欢庆时光。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 中足足弓板带设计，带来出众支撑体验
- 特定区域采用加厚设计，增添舒适感受
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： CV8575-903
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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