Nike Everyday Elevated
速干中筒运动袜（2 双）
¥109
升级你的日常。Nike Everyday Elevated 速干中筒运动袜（2 双）采用匠心设计，让你舒适迈步。
- 显示颜色： 多色
- 款式： IH8525-902
Nike Everyday Elevated
¥109
升级你的日常。Nike Everyday Elevated 速干中筒运动袜（2 双）采用匠心设计，让你舒适迈步。
其他细节
- 后跟和前足采用加厚设计，塑就柔软舒适脚感
- 匠心足弓支撑，结合包覆双足的焕新贴合设计，带来舒适稳固的贴合感受
- 加固足尖和后跟，经久耐穿
- Nike Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 足背采用疏松针织设计，提升透气性
- 袜底缝制尺码标识，方便配对
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： IH8525-902
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。