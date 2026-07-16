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Nike Everyday Elevated
速干运动短袜（3 双）
焕新你的日常。Nike Everyday Elevated 速干运动短袜（3 双）采用匠心设计，让你舒适迈步。
- 显示颜色： 多色
- 款式： IH8552-903
Nike Everyday Elevated
焕新你的日常。Nike Everyday Elevated 速干运动短袜（3 双）采用匠心设计，让你舒适迈步。
其他细节
- Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
- 足背采用疏松针织设计，提供出色透气性
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
- 加固后跟和足尖，经久耐穿
- 袜底缝制尺码标识，方便配对
产品细节
- 脚面1：聚酯纤维/其他纤维。脚面2/脚面3：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： IH8552-903
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。