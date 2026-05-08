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Nike Everyday Elevated Micro-Crew 速干运动短袜（2 双） - 多色

Nike Everyday Elevated

Micro-Crew 速干运动短袜（2 双）

¥109
Nike Everyday Elevated Micro-Crew 速干运动短袜（2 双） - 多色
Nike Everyday Elevated Micro-Crew 速干运动短袜（2 双） - 多色

升级你的日常。 Nike Everyday Elevated Micro-Crew 速干运动短袜（2 双）采用匠心设计，让你舒适迈步。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： IH8621-903

Nike Everyday Elevated

¥109

升级你的日常。 Nike Everyday Elevated Micro-Crew 速干运动短袜（2 双）采用匠心设计，让你舒适迈步。

其他细节

  • 后跟和前足采用加厚设计，塑就柔软舒适脚感
  • 匠心足弓支撑，结合包覆双足的焕新贴合设计，带来舒适稳固的贴合感受
  • 加固足尖和后跟，经久耐穿
  • Nike Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
  • 足背采用疏松针织设计，提升透气性
  • 袜底缝制尺码标识，方便配对

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 多色
  • 款式： IH8621-903

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