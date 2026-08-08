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Nike Everyday Max Cushioned
中筒训练袜（3 双）
¥129
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此配色当前无货
Nike Everyday Max Cushioned 中筒训练袜（3 双）采用导湿速干技术，结合特定区域缓震设计，在高强度训练期间帮助双足保持干爽舒适。
- 显示颜色： 多色
- 款式： CN0789-904
Nike Everyday Max Cushioned
¥129
非凡舒适，驾驭训练
Nike Everyday Max Cushioned 中筒训练袜（3 双）采用导湿速干技术，结合特定区域缓震设计，在高强度训练期间帮助双足保持干爽舒适。
其他细节
- Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
- 高冲击区域添加缓震设计，为特定区域营造舒适感受
- 舒适板带包覆足弓，实现出众支撑效果
产品细节
- 3 双
- 袜底整体：聚酯纤维/锦纶/其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： CN0789-904
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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