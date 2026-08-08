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Nike Everyday Max Cushioned 中筒训练袜（3 双） - 多色

Nike Everyday Max Cushioned

中筒训练袜（3 双）

¥129

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Nike Everyday Max Cushioned 中筒训练袜（3 双）采用导湿速干技术，结合特定区域缓震设计，在高强度训练期间帮助双足保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CN0789-904

Nike Everyday Max Cushioned

¥129

非凡舒适，驾驭训练

Nike Everyday Max Cushioned 中筒训练袜（3 双）采用导湿速干技术，结合特定区域缓震设计，在高强度训练期间帮助双足保持干爽舒适。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适
  • 高冲击区域添加缓震设计，为特定区域营造舒适感受
  • 舒适板带包覆足弓，实现出众支撑效果

产品细节

  • 3 双
  • 袜底整体：聚酯纤维/锦纶/其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CN0789-904

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