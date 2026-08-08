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Nike Everyday Playground 8P
印花篮球
¥159
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咚，咚，咚，嗖。成就非凡的秘诀在于刻苦努力、全心投入和严格训练。带上 Nike Everyday Playground 8P 印花篮球启程，畅享理想户外运动体验。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/白色/白色
- 款式： DO8261-414
Nike Everyday Playground 8P
¥159
玩转户外球场
咚，咚，咚，嗖。成就非凡的秘诀在于刻苦努力、全心投入和严格训练。带上 Nike Everyday Playground 8P 印花篮球启程，畅享理想户外运动体验。
其他细节
- 耐用橡胶外层，可轻松驾驭高强度比赛和户外球场练习
- 凹槽设计，实现准确的投篮瞄准和出众控球表现
产品细节
- 户外佳选
- 面层材质：橡胶
- 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/白色/白色
- 款式： DO8261-414
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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