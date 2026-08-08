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Nike Everyday Playground 8P 印花篮球 - 游戏宝蓝/白色/白色/白色

Nike Everyday Playground 8P

印花篮球

¥159
游戏宝蓝/白色/白色/白色
上升粉/黑/黑/黑

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咚，咚，咚，嗖。成就非凡的秘诀在于刻苦努力、全心投入和严格训练。带上 Nike Everyday Playground 8P 印花篮球启程，畅享理想户外运动体验。


  • 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/白色/白色
  • 款式： DO8261-414

Nike Everyday Playground 8P

¥159

玩转户外球场

咚，咚，咚，嗖。成就非凡的秘诀在于刻苦努力、全心投入和严格训练。带上 Nike Everyday Playground 8P 印花篮球启程，畅享理想户外运动体验。

其他细节

  • 耐用橡胶外层，可轻松驾驭高强度比赛和户外球场练习
  • 凹槽设计，实现准确的投篮瞄准和出众控球表现

产品细节

  • 户外佳选
  • 面层材质：橡胶
  • 显示颜色： 游戏宝蓝/白色/白色/白色
  • 款式： DO8261-414

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