Nike Everyday Plus 舒适速干中筒训练袜（1 双）的后跟和前足部位采用加厚设计，结合支撑力出众的舒适足弓板带，在训练中为你提供舒适感受。导湿速干且透气非凡的足面设计，帮助双足保持干爽舒适，助你实现出色运动表现。

显示颜色： 砂岩灰粉/幻影/砂岩灰粉

款式： DD2795-667