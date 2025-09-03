Nike Everyday Plus
舒适速干中筒训练袜（1 双）
¥79
Nike Everyday Plus 舒适速干中筒训练袜（1 双）的后跟和前足部位采用加厚设计，结合支撑力出众的舒适足弓板带，在训练中为你提供舒适感受。导湿速干且透气非凡的足面设计，帮助双足保持干爽舒适，助你实现出色运动表现。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/幻影/砂岩灰粉
- 款式： DD2795-667
舒适非凡，强力支撑
其他细节
- 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
- Dri-FIT 技术，帮助足部保持干爽舒适
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
- 足面采用疏松针织设计，缔造出色透气性
- 加固后跟和足尖，经久耐穿
- 双层式拼接袜筒，打造分层外观
产品细节
- 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
