 
Nike Everyday Plus 舒适速干中筒训练袜（1 双） - 砂岩灰粉/幻影/砂岩灰粉

Nike Everyday Plus

舒适速干中筒训练袜（1 双）

¥79
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Everyday Plus 舒适速干中筒训练袜（1 双）的后跟和前足部位采用加厚设计，结合支撑力出众的舒适足弓板带，在训练中为你提供舒适感受。导湿速干且透气非凡的足面设计，帮助双足保持干爽舒适，助你实现出色运动表现。


  • 显示颜色： 砂岩灰粉/幻影/砂岩灰粉
  • 款式： DD2795-667

舒适非凡，强力支撑

Nike Everyday Plus 舒适速干中筒训练袜（1 双）的后跟和前足部位采用加厚设计，结合支撑力出众的舒适足弓板带，在训练中为你提供舒适感受。导湿速干且透气非凡的足面设计，帮助双足保持干爽舒适，助你实现出色运动表现。

其他细节

  • 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
  • Dri-FIT 技术，帮助足部保持干爽舒适
  • 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
  • 足面采用疏松针织设计，缔造出色透气性
  • 加固后跟和足尖，经久耐穿
  • 双层式拼接袜筒，打造分层外观

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 砂岩灰粉/幻影/砂岩灰粉
  • 款式： DD2795-667

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。