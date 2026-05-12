Nike Everyday Plus 舒适速干中筒训练袜（3 双）的后跟和足尖部位融入加厚设计，结合支撑力出众的舒适足弓板带，在训练中为你带来舒适感受。导湿速干且透气非凡的足面设计，帮助双足保持干爽，助你实现出色运动表现。

显示颜色： 多色

款式： SX6888-914